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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Einbruchsdiebstahl auf Pasewalker Firmengelände

Pasewalk (ots)

Nach einem Einbruchsdiebstahl auf das Gelände einer Firma in der Bahnhofsstraße in Pasewalk bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum vom Freitag (26. Juni 2026), 17:00 Uhr, bis zum Montag (29. Juni 2026), 05:45 Uhr Zutritt zu einem Freilager sowie zwei Hallen eines Betriebsgeländes.

Dabei entwendeten sie unter anderem einen Pkw-Anhänger mit dem amtlichen Kennzeichen PW-PD 6 sowie zahlreiche Arbeitsgeräte und Werkzeuge. Nach bisherigem Stand gehören dazu unter anderem Motorsensen, Laubbläser, Heckenscheren, Aluminium-Rohre, Stromkabel und LED-Lampen. Der entstandene Stehlschaden wird auf rund 14.800 Euro, der Sachschaden auf etwa 200 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls aufgenommen.

In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht. Wir im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Bahnhofsstraße in Pasewalk beobachtet oder Hinweise zum Verbleib des entwendeten Pkw-Anhängers mit dem Kennzeichen PW-PD 6 geben kann oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich im Polizeihauptrevier Pasewalk unter der Telefonnummer 03973 2200 zu melden. Hinweise können zudem über das digitale Polizeirevier (www.polizei.mvnet.de) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle gegeben werden.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Juliane Boutalha
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-204
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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