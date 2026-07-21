Polizei Dortmund

POL-DO: Tötungsdelikt im Ahornweg: Täter stellt sich selbst bei der Polizei

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0610

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Polizei Dortmund

Am 21. Juli 2026 wurde gegen 11:50 Uhr die Leiche eines 78-jährigen Dortmunders in seinem Wohnhaus auf dem Ahornweg im Dortmunder Stadtteil Wambel aufgefunden. Da es eindeutige Anzeichen für eine Fremdeinwirkung gab, übernahm eine Mordkommission des Polizeipräsidiums Dortmund umgehend die Ermittlungen. In den Nachmittagsstunden erschien ein 41-jähriger Mann bei der Polizei und räumte die Tat ein. Er wurde daraufhin vorläufig festgenommen.

Weitere Presseauskünfte erteilt am folgenden Bürotag Staatsanwalt Felix Giesenregen unter der Telefonnummer (0231) 926-26104.

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