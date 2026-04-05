Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Ausgedehnter Küchenbrand im Hochhaus

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Oberhausen (ots)

Kurz nach 22 Uhr meldeten mehrere Anrufer einen Wohnungsbrand in der Friedrich-Karl-Straße. Umgehend wurden beide Löschzüge sowie ein zusätzliches Führungsfahrzeug zur Einsatzstelle entsendet. Bei Ankunft waren bereits eine starke Verrauchung sowie Flammenschein aus dem 5. Obergeschoss eines Hochhauses zu erkennen.

Der Brand konnte in der Küche lokalisiert und durch die sofort eingeleiteten Löschmaßnahmen zügig unter Kontrolle gebracht werden. Mithilfe von Hochleistungslüftern mussten umfassende Entrauchungsmaßnahmen durchgeführt und benachbarte Wohnungen vorsorglich kontrolliert werden. Über eine Drehleiter wurde zudem Kontakt zu anderen Mietern sichergestellt und diese während der Einsatzmaßnahmen betreut. Bei dem Einsatz sind keine Personen zu Schaden gekommen. Die Freiwillige Feuerwehr stellte den Grundschutz sicher und besetzte währenddessen die Feuerwache 1. Die Brandwohnung bleibt vorerst unbewohnbar.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

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