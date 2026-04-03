Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Aufmerksame Nachbarn verhinderten Schlimmeres

Bild-Infos

Download

Oberhausen-Sterkrade (ots)

Um 23:00 Uhr erreichte die Leitstelle der Feuerwehr ein telefonischer Hilferuf. Die Anruferin bemerkte eine unerklärliche, leichte Rauchentwicklung in ihrer Wohnung im ersten Obergeschoss.

Zur Kontrolle wurden Kräfte der Feuer- und Rettungswache 2 entsandt. Bei ihrem Eintreffen konnten sie die wahrgenommene Verrauchung bestätigen. Die Erkundung der Wohnung unter Atemschutz ergab erhöhte Kohlenstoffmonoxid-Werte. Auch die Einsatzkräfte konnten keine Ursache in der Wohnung im Obergeschoss ausmachen.

Bei der Erkundung der Rückseite des Gebäudes kam es zu einem plötzlichen Umdenken: Aus einem kleinen Lüftungsschacht im Erdgeschoss drangen langsam, aber deutlich sichtbar, Rauchschwaden aus dem Zuluftrohr der Lüftung. Sofort wurde der Fokus auf die sich im Erdgeschoss unterhalb der Wohnung befindliche Ladenfläche gelegt.

Da die Feuerwehr zu diesem Zeitpunkt von einem aktiven Brand ausgehen musste, wurde sofort ein Angriff mit Bereitstellung eingeleitet und weitere Kräfte alarmiert. Beim Öffnen der Tür wurde eine starke Rauchentwicklung bemerkt. Nach weiteren Lüftungsmaßnahmen konnten die Einsatzkräfte ein Elektrogerät unterhalb der Spüle ausfindig machen, das die Rauchentwicklung verursacht hatte. Nach kleineren Löscharbeiten und einer aufwendigen Entrauchung konnte die Feuerwehr Entwarnung geben.

Trotz der geringen Brandentstehung mussten die Einsatzkräfte im Brandrauch arbeiten und verunreinigten dabei ihre persönliche Schutzausrüstung. Daher wurde der Gerätewagen Hygiene eingesetzt, sodass die verschmutzte Schutzausrüstung schnellstmöglich abgelegt werden konnte. Die Feuerwehr war mit 16 Einsatzkräften über eine Stunde lang im Einsatz. (fd)

Original-Content von: Feuerwehr Oberhausen, übermittelt durch news aktuell