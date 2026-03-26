Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Aktualisierung: Schwerer Lkw-Unfall auf der A2 - Drei Verletzte, Autobahn stundenlang gesperrt

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Oberhausen (ots)

Bottrop/Oberhausen - Am Donnerstagabend hat sich auf der Autobahn A2 in Fahrtrichtung Köln ein schwerer Verkehrsunfall mit drei Lastkraftwagen ereignet. Gegen 18:30 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert. Bei dem Zusammenstoß wurden drei Personen in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und teils schwer verletzt. Die Feuerwehr leitete unmittelbar nach dem Eintreffen umfangreiche Rettungsmaßnahmen ein. Neben der medizinischen Erstversorgung stand vor allem die technische Rettung im Fokus. Diese gestaltete sich aufgrund der massiv deformierten Führerhäuser äußerst schwierig. Besonders herausfordernd war die Befreiung von zwei Insassen, da eines der Führerhäuser stark beschädigt und teilweise abgeknickt war. Nach intensiven Einsatzmaßnahmen gelang es den Rettungskräften, alle drei Verletzten aus den Wracks zu befreien und an den Rettungsdienst zu übergeben. Zwei der Schwerverletzten wurden anschließend mit Rettungshubschraubern in spezialisierte Kliniken geflogen. Während der Rettungsarbeiten sowie der anschließenden Unfallaufnahme blieb die A2 in Fahrtrichtung Köln vollständig gesperrt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Insgesamt waren 48 Einsatzkräfte vor Ort, darunter die Feuerwehren aus Bottrop und Oberhausen. Unterstützung erhielten sie von der Feuerwehr Duisburg, die den Rettungsdienst der Stadt Oberhausen verstärkte. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

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