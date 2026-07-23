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Polizei Dortmund

POL-DO: Tödlicher Verkehrsunfall auf der A44 in Richtung Kassel bei Erwitte - Anröchte: Mann verstirbt an der Unfallstelle

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0614

Am Donnerstagmorgen (23. Juli 2026) kam es gegen 5:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der A44 in Richtung Kassel zwischen den Anschlussstellen Soest-Ost und Erwitte - Anröchte. Dabei wurde ein Mann tödlich verletzt.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr der 43-jährige Fahrer eines Pkw aus ungeklärten Gründen auf einen vorausfahrenden Lkw auf. Dabei geriet der Pkw unter den Lkw. Der Fahrer aus Erwitte wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und erlitt tödliche Verletzungen.

Zur Unfallaufnahme ist ein spezialisiertes Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Dortmund eingesetzt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang und die Unfallaufnahme dauern an.

Der Verkehr wird aktuell auf dem linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Diana Krömer
Telefon: 0231/132-1022
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

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