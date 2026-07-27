Polizei Dortmund

POL-DO: Randaliererin am Freistuhl - Polizei setzt DEIG ein

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0617

Ein Stein, so groß wie ein Tennisball. Damit schlug eine 20-Jährige aus Kamen am Freitag (24.07.2026) laut Zeugenaussagen immer wieder gegen die Tür einer Bank am Freistuhl. Der Einsatz in der Dortmunder Innenstadt endete mit dem Einsatz des Distanzelektroimpulsgerätes (DEIG, umgangssprachlich Taser).

Gegen 21:25 Uhr trafen die Einsatzkräfte an der Örtlichkeit ein und beobachteten die 20-Jährige, wie sie an der Tür der Bank rüttelte und vor die Glastür trat. Sie reagierte nicht auf die Ansprache durch die Beamtinnen. Beim Versuch sie festzunehmen, trat die Kamenerin um sich und traf zwei Einsatzkräfte. Sie versuchte außerdem erneut nach dem tennisballgroßen Stein zu greifen.

Die Einsatzkräfte drohten den Einsatz des DEIG an und setzten ihn schließlich ein. Daraufhin konnte die Kamenerin gefesselt werden. Ein hinzugerufener RTW versorgte die leicht verletzte 20-Jährige und brachte sie in ein Krankenhaus. Anschließend begab sie sich auf eigenen Wunsch in psychiatrische Behandlung.

Sie erwarten mehrere Strafverfahren wegen Widerstand und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie Sachbeschädigung.

Die Beamtinnen zeichneten den Einsatz mit einer Bodycam auf.

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