Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260629 - 0825 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Heftige Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen

Frankfurt (ots)

(rü) Samstagnacht (27. Juni 2026) kam es auf der nördlichen Seite es des Holbeinstegs zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen. Mehrere Personen erlitten hierbei unter anderem Stich- und Schnittverletzungen.

Nach aktuellen Erkenntnissen soll sich eine fünfköpfige Personengruppe gegen 00:55 Uhr auf dem Mainkai in Höhe des Holbeinsteges aufgehalten haben. Plötzlich sollen ca. zehn Personen auf die Gruppe losgegangen sein. Die Angreifer sollen Pfefferspray, scharfe und spitze Gegenstände sowie Schlagwerkzeuge eingesetzt haben.

Aus der fünfköpfigen Personengruppe wurden durch den Angriff insgesamt drei Männer im Alter von 20, 27 und 31 Jahren teilweise schwer verletzt. Sie wurden zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Durch Zeugenhinweise und eine starke Polizeipräsenz gelang es verschiedenen Streifen im Nachgang zur Tat sieben männliche Tatverdächtige festzustellen und festzunehmen.

Die Kriminalpolizei hat noch in der Nacht die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert.

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