Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Feuerwehr rückt zum Fahrzeugbrand, auslaufende Betriebsmittel und Kampfmittelfund aus

Bild-Infos

Download

Dinslaken (ots)

Am heutigen Vormittag wurde die Feuerwehr Dinslaken zu einem Fahrzeugbrand auf der Brinkstraße alarmiert. Bereits auf der Anfahrt war eine starke Rauchentwicklung sichtbar. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand ein PKW im Vollbrand. Umgehend wurde die Brandbekämpfung durch Einsatzkräfte unter schwerem Atemschutz eingeleitet und ein zusätzliches Tanklöschfahrzeug nachalarmiert. Trotz der eingeleiteten Maßnahmen brannte das Fahrzeug vollständig aus. Durch die enorme Hitzeentwicklung geriet zudem eine angrenzende Grünfläche in Brand. Der Trupp unter schwerem Atemschutz konnte das Feuer jedoch schnell unter Kontrolle bringen und eine weitere Ausbreitung verhindern. Zu diesem einstündigen Einsatz rückten nur die Einsatzkräfte der Hauptwache aus.

Gegen 15 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Hauptwache der Feuerwehr Dinslaken erneut alarmiert. Auf der B8 Höhe der Bahnbrücke war ein Sattelzug an der Höhenbegrenzung für LKW hängen geblieben, wodurch es zu einer erheblichen Verkehrsbehinderung kam. Während des Einsatzes verlor der Sattelzug Betriebsmittel auf der Fahrbahn. Die Feuerwehr kontrollierte diese Gefahrenstelle und alarmierte nach Absprache mit der Polizei eine Spezialfirma. Die Einsatzstelle wurde anschließend an die Polizei übergeben. Insgesamt dauerte der Einsatz knapp 45 Minuten.

Kurz vorher wurde die Feuerwehr über einen möglichen Kampfmittelfund im Bereich der Bertastraße informiert. Die Feuerwehr unterstützt hierbei das Ordnungsamt bei den eingeleiteten Maßnahmen. Bei Baumaßnahmen wurden mehrere Granaten aus dem zweiten Weltkrieg gefunden. Teile der Granaten mussten vor Ort gesprengt werden. Der Bereich wurde abgesperrt und die Bevölkerung musste, für die Sprengung, ihre Häuser verlassen. Es erfolgt erst eine Warnung und anschließend eine Entwarnung über die Warn App NINA. Während der Sprengung stellte die Feuerwehr Dinslaken vor Ort eine Brandsicherheitswache mit einem HLF und einem TLF, welche durch die Kameradinnen und Kameraden der Einheit Stadtmitte besetzt waren. Gegen 17:45 Uhr konnte Entwarnung gegeben werden und alle Maßnahmen wurde zurückgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr Dinslaken, übermittelt durch news aktuell