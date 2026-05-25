Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Personen in Notlage, medizinische Notfälle, Tierrettung und Brandmelderalarm. Mehrere Einsätze an Pfingstsonntag beschäftigten die Feuerwehr

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Dinslaken (ots)

Die Feuerwehr Dinslaken hatte am Pfingstsonntag reichlich zu tun. Neben dem Alltagsgeschäft des Wachbetriebes und der Wachausbildung rückte die Feuerwehr auch zu fünf Einsätzen in dieser Schicht aus. Los ging es bereits um 9:29 Uhr, als die Einsatzkräfte der Hauptwache mit dem HLF aufgrund eines hohen Aufkommens an zeitgleichen Rettungsdienst Einsätzen zu einem First-Responder Einsatz ausgerückt sind. Vor Ort wurde der Patient von den Einsatzkräften bis zum Eintreffen eines Rettungswagens medizinisch Erstversorgt. In zwei Fällen rückten die Einsatzkräfte der Hauptwache zu einer "Person in Notlage" aus. Die betroffenen Personen sind aus verschiedenen Gründen in ihrer Wohnung eingeschlossen gewesen und konnten nicht selbstständig die Türe öffnen. Die Feuerwehr unterstütze die Befreiung. Gegen 22:10 Uhr sollte eine Katze in rund 10 Metern Höhe auf einem Gebäudedach an der Wiesenstrasse festsitzen. Die Einsatzkräfte rückten daraufhin mit einer Drehleiter aus. Als diese eingetroffen sind, überlegte sich der Vierbeiner es sich jedoch anders und der entzog sich durch Flucht der Rettung. In der Nacht zu Montag löste dann um 1:27 Uhr die automatische Brandmeldeanlage einer Tiefgarage in der Innenstadt aus. Bei der Erkundung der Einsatzkräfte vor Ort konnte schnell Entwarnung gegeben werden, dass kein Feuer oder Rauch für die Alarmierung ursächlich ist. Jedoch hat ein technischer Defekt teile der Sprinkleranlage ausgelöst. Gemeinsam mit dem Sicherheitsdienst konnten die betreffenden Anlagenteile abgesperrt werden, sodass die Einsatzkräfte der ehrenamtlichen Einheit Stadtmitte und der Hauptwache nach ca. 90 Minuten wieder zu ihren Standorten zurückkehren konnten. Die eingesetzten Rettungswagen der Feuerwehr Dinslaken sind in dieser Dienstschicht zu 43 medizinischen Notfällen ausgerückt.

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