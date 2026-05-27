Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Schwerer Verkehrsunfall in Dinslaken

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Dinslaken (ots)

Heute gegen 07:45 Uhr ist ein Pkw an der Hagenstraße / Feldstraße aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und dort mit mehreren Personen kollidiert.

Die verletzten Personen wurden vom Rettungsdienst medizinisch versorgt und in umliegende Krankenhäuser transportiert. Derzeit werden noch Betroffene an verschiedenen Standorten psychologisch von Notfallseelsorger*innen betreut.

Weiterführende Informationen zum Unfall erhalten Sie im OTS-Bericht der Kreispolizeibehörde in Wesel unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65858/6282498

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