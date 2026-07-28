Polizei Dortmund

POL-DO: Transporter brennt auf dem Autobahnparkplatz Mosselde - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0618

Am frühen Montagmorgen (27. Juli 2026) ist auf dem Autobahnparkplatz Mosselde an der A45 bei Dortmund ein Transporter vollständig ausgebrannt. Nach einer Zeugenaussage sucht die Polizei Dortmund nun nach einer unbekannten Person, die sich kurz vor Brandausbruch im Fahrzeug aufgehalten haben soll, und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Gegen 03:50 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei über den brennenden Transporter auf dem Rastplatz informiert. Ein Zeuge gab gegenüber den eingesetzten Beamtinnen und Beamten an, dass er sich bereits etwa eine Stunde vor dem Brandausbruch auf dem Parkplatz befunden habe. Zu diesem Zeitpunkt habe er eine männliche Person auf dem Fahrersitz des Transporters wahrgenommen. Als der Zeuge rund eine Stunde später auf den Parkplatz zurückkehrte, stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand.

Die Person auf dem Fahrersitz wird vom Zeugen wie folgt beschrieben: - Geschlecht: männlich - Erscheinungsbild: osteuropäischer Phänotyp - Alter: ca. 20 bis 30 Jahre alt - Größe: ca. 1,80 m bis 1,90 m groß - Statur: normale Statur - Haare: dunkle, kurze Haare - Besondere Merkmale: kein Bart, keine Brille - Bekleidung: dunkel gekleidet

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit an. Die Polizei fragt nun: Haben Sie zur angegebenen Zeit verdächtige Feststellungen auf dem Autobahnparkplatz Mosselde gemacht oder können Sie Angaben zu der beschriebenen Person bzw. zum Fahrzeug machen?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalwache der Polizei Dortmund unter der Telefonnummer 0231/132-7441 entgegen.

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