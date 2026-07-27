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Polizei Dortmund

POL-DO: Zeugin beobachtet mutmaßlich exhibitionistische Handlung auf Friedhof - Polizei stellt 45-jährigen Dortmunder

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0621

Am vergangenen Freitagmorgen (24. Juli 2026) hat eine Zeugin auf einem Friedhof im Ortsteil Oestrich (Ostmendweg/Oedemsloh) einen Mann beobachtet, der exhibitionistische Handlungen an sich vornahm. Die alarmierte Polizei konnte den Tatverdächtigen noch vor Ort antreffen und Betäubungsmittel bei ihm sicherstellen.

Nach bisherigen Erkenntnissen beobachtete der Zeuge den 45-jährigen Dortmunder gegen 09:00 Uhr auf dem Friedhofsgelände. Der Mann lag nach Zeugenaussagen mit heruntergezogener Hose halb auf einer Parkbank und hantierte an seinem Genitalbereich.

Die umgehend verständigten Einsatzkräfte trafen den Beschuldigten noch vor Ort an. Bei der anschließenden Durchsuchung seiner Person fanden die Beamtinnen und Beamten zudem Betäubungsmittel und stellten diese sicher.

Nach Abschluss der erkennungsdienstlichen Behandlung und der Einleitung entsprechender Strafverfahren - unter anderem wegen exhibitionistischer Handlungen sowie des illegalen Besetzes von Betäubungsmitteln - wurde der Mann entlassen.

Kontaktdaten anzeigen

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Luca Blüthgen
Telefon: 0231/132-1039
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

 
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