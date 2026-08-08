Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260808 - 1011 Frankfurt - Sachsenhausen: Festnahme nach gefährlicher Körperverletzung mit Messer

Frankfurt (ots)

(ha) Polizeibeamte nahmen in der Nacht von Freitag (07. August 2026) auf Samstag (08. August 2026) einen 24-Jährigen fest, der im Verdacht steht, zuvor einen anderen Mann mit einem Messer verletzt zu haben.

Auch an diesem Wochenende waren wie üblich zusätzliche Einsatzkräfte der Frankfurter Polizei in dem Vergnügungsviertel Alt-Sachsenhausen präsent. Demnach waren die Beamten schnell vor Ort, als sie gegen 02:50 Uhr zu einer der dortigen Bars gerufen wurden. Dort soll es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen sein, infolgedessen der 24-jährige Beschuldigte den Geschädigten geschlagen und darüber hinaus mit einem Messer verletzt haben soll. Die Beamten nahmen den Angreifer vor Ort umgehend fest. Der Verletzte hatte nach erster Sichtung eine oberflächliche Stichverletzung und wurde nur leicht verletzt.

er Beschuldigte, bei dem darüber hinaus der Verdacht besteht, dass er sich unrechtmäßig in der Bundesrepublik Deutschland aufhält, wurde zwecks Vorführung bei einem Haftrichter in die Haftzellen des zentralen Polizeigewahrsams gebracht.

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