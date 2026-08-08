Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260808 - 1010 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Festnahme nach Äußerung verfassungsfeindlicher Parolen

Frankfurt (ots)

(ha) Polizeibeamte nahmen am gestrigen Freitagnachmittag gegen 15:40 Uhr einen 34-jährigen Mann fest, der im Verdacht steht, zuvor verfassungsfeindliche Ausrufe getätigt zu haben.

Zeugen meldeten den Vorfall, nachdem er diese gegen 13:20 Uhr im Bereich der Kaiserstraße mehrfach laut ausgerufen haben soll. Die umgehend eingeleitete Fahndung der Polizei zeigte zunächst keinen Erfolg. Aufmerksame Beamte konnten ihn jedoch später im Bereich der Heiligkreuzgasse lokalisieren und festnehmen, nachdem er dort eine Sachbeschädigung begangen hatte.

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