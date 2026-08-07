Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260807 - 1007 Frankfurt - Eckenheim: Zusammenstoß zwischen E-Scooter und Fahrrad

Frankfurt (ots)

(di) Bei einem Zusammenstoß zwischen einem E-Scooter und einem Fahrrad wurden gestern Abend (6. August 2026) in Eckenheim zwei Personen verletzt.

Der Unfall ereignete sich gegen 20:35 Uhr auf dem Radweg entlang des Marbachwegs zwischen Eckenheimer Landstraße und Gießener Straße. Zu diesem Zeitpunkt befuhr nach bisherigen Erkenntnissen ein 20-Jähriger mit seinem E-Scooter in Richtung Gießener Straße. Der Radverkehr aus der Gegenrichtung wird aufgrund einer Baustelle ab der Gießener Straße auf den gegenüberliegenden Radweg umgeleitet, weshalb ein 27-Jähriger mit seinem Fahrrad dem 20-Jährigen entgegenkam. Auf Höhe der Dörpfelstraße kam es im Bereich einer Kurve zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Infolgedessen wurden sowohl der 20-jährige E-Scooterfahrer als auch der 27-jährige Fahrradfahrer verletzt. Der 20-Jährige kam zur weiteren Abklärung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

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