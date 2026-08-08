PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260808 - 1009 Frankfurt - Bornheim: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Fahrradfahrer

Frankfurt (ots)

(ha) In der gestrigen Freitagnacht (07. August 2026) ereignete sich gegen 22:45 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem ein 63-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt wurde.

Nach aktuellen Erkenntnissen soll dieser zu besagter Zeit die Saalburgstraße in Höhe der Hausnummer 42 über eine rot zeigende Fußgängerampel überquert haben, als es zum Zusammenstoß mit einem Autofahrer kam, welcher gerade die Saalburgstraße in Richtung Ratsweg entlangfuhr. Der Radfahrer stürzte infolge des Kontaktes und verletzte sich schwer. Er wurde kurz darauf in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Während der polizeilichen Unfallaufnahme wurde die Saalburgstraße in diesem Bereich sowie der dortige Schienenverkehr zwischen 22:45 Uhr und 23:20 Uhr gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren