Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260808 - 1009 Frankfurt - Bornheim: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Fahrradfahrer

Frankfurt (ots)

(ha) In der gestrigen Freitagnacht (07. August 2026) ereignete sich gegen 22:45 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem ein 63-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt wurde.

Nach aktuellen Erkenntnissen soll dieser zu besagter Zeit die Saalburgstraße in Höhe der Hausnummer 42 über eine rot zeigende Fußgängerampel überquert haben, als es zum Zusammenstoß mit einem Autofahrer kam, welcher gerade die Saalburgstraße in Richtung Ratsweg entlangfuhr. Der Radfahrer stürzte infolge des Kontaktes und verletzte sich schwer. Er wurde kurz darauf in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Während der polizeilichen Unfallaufnahme wurde die Saalburgstraße in diesem Bereich sowie der dortige Schienenverkehr zwischen 22:45 Uhr und 23:20 Uhr gesperrt.

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