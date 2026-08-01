Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Mehrere Feuermeldungen hintereinander - Großeinsatz der Feuerwehr

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Mönchengladbach-Holt und -Westend, 01.06.2026, ab 5:09 Uhr, verschiedene Einsatzadressen (ots)

Am Morgen führten mehrere Feuermeldungen hintereinander zu einem Großeinsatz der Feuerwehr. Im Bereich Engelsholt kam es gegen 5:09 Uhr zu einem Kleinbrand auf einem Balkon. Das Feuer konnte durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr schnell gelöscht werden. Kurz danach - um 5:16 Uhr - wurde ein Brand in der Luisenstraße gemeldet. Dort brannten an einer Hausfassade mehrere Mülltonnen und ein Motorroller. Der schnelle Einsatz der Feuerwehr verhinderte die Ausbreitung des Feuers auf die Bebauung. Um 5:27 Uhr konnten Teile der eingesetzten Kräfte direkt zur Hehner Straße wechseln, zusätzliche Kräfte wurden nachalarmiert. Dort brannte es auf einem Balkon. Die Bewohner dieses Mehrfamilienhauses verließen das Gebäude selbstständig mit Unterstützung der Polizei. Dabei atmeten mehrere Personen Rauchgase ein. Insgesamt wurden an dieser Einsatzstelle 11 Personen durch die eingesetzten Notärzte gesichtet und 10 davon in örtliche Kliniken transportiert. Aus einer Wohnung wurden noch zwei Katzen durch die Feuerwehr in Sicherheit gebracht. Für die Zeit des Großeinsatzes war die Hehner Straße im Bereich der Einsatzstelle gesperrt.

Alle Einsatzstellen wurden an die Polizei zur Ermittlung der Brandursache übergeben.

Eingesetzt waren die Kräfte der Feuer- und Rettungswachen I (Neuwerk) und II (Holt), 6 Rettungswagen, 2 Notärzte, die Einheiten Stadtmitte und Hardt der Freiwilligen Feuerwehr, der Leitende Notarzt und 3 Führungsdienste der Berufsfeuerwehr. Der Rettungsdienst wurde kurzfristig verstärkt durch 3 Rettungswagen, besetzt durch ASB, DRK und JUH.

Einsatzleiter: Ltd. städt. Branddirektor Dirk Schattka

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