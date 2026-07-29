Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Übung: Vegetationsbrandbekämpfung

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Mönchengladbach-Rasseln, 01.08.2026, ab 9:00 Uhr (ots)

Die Feuerwehr Mönchengladbach führt am Samstag, 01.08.2026, von 09:00 Uhr bis voraussichtlich 16:00 Uhr eine Übung zur Vegetationsbrandbekämpfung im nördlichen Bereich von Rasseln durch.

An der Übung nehmen rund 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr Mönchengladbach sowie der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Schwalmtal teil. Neben verschiedenen Einsatzfahrzeugen kommt auch schweres landwirtschaftliches Gerät zum Einsatz. WICHTIG! Um eine möglichst realitätsnahe Einsatzlage darzustellen, wird unter kontrollierten Bedingungen mit echtem Feuer geübt. Daher ist im Bereich der Felder rund um Rasseln zeitweise mit einer sichtbaren Rauchentwicklung zu rechnen.

Die vorab bereits geplante Übung dient der Vorbereitung auf die zunehmenden Herausforderungen durch Vegetations- und Flächenbrände sowie der Erprobung taktischer Maßnahmen und der Zusammenarbeit mit landwirtschaftlichen Betrieben.

Übungsleitung: Brandrat Heinrich Roemgens

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