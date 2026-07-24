Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bodman-Ludwigshafen, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Kreuzung Friedhofstraße/Kaiserpfalzstraße - Autofahrer übersieht E-Scooterfahrer (23.07.2026)

Bodman-Ludwigshafen (ots)

Bei einem Unfall auf der Kreuzung Friedhofstraße/Kaiserpfalzstraße hat ein Autofahrer am Donnerstagnachmittag einen E-Scooterfahrer übersehen. Gegen 17 Uhr bog ein 86-jähriger BMW-Fahrer von der Friedhofstraße nach links auf die Kaiserpfalzstraße ab. Dabei erfasste er einen vorfahrtsberechtigten 17-Jährigen auf einem E-Scooter, der die Kreuzung zeitgleich querte. Der Jugendliche erlitt infolge des Zusammenstoßes Verletzungen. Er wurde durch die Besatzung eines Rettungswagens versorgt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von je mehreren hundert Euro.

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