Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Brand von Kinderwagen verraucht Treppenraum in Wohnanlage- Bewohner in Sicherheit gebracht

Bild-Infos

Download

Mönchengladbach-Westend, 28.07.2026, 22:44 Uhr, Hügelstraße (ots)

Am Dienstagabend geriet gegen 22:44 Uhr ein Kinderwagen im Treppenraum einer Wohnanlage für Betreutes Wohnen auf der Hügelstraße in Brand. Durch das Feuer wurde der Flucht- und Rettungsweg des Gebäudes stark verraucht und war für die teilweise mobilitätseingeschränkten Bewohner nicht mehr nutzbar.

Ein anwesender Betreuer bemerkte den Brand frühzeitig, leitete umgehend die Brandbekämpfung mit einem Feuerlöscher ein und alarmierte die Feuerwehr.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war der Brand bereits gelöscht. Der Treppenraum sowie der angrenzende Flur waren jedoch weiterhin stark verraucht. Da sich noch mehrere Bewohner im Gebäude befanden, gingen Einsatzkräfte unter Atemschutz zur Kontrolle der Zimmer sowie zur Betreuung und Beruhigung der Bewohner vor. Parallel dazu wurde der Treppenraum mit einem Hochleistungslüfter entraucht.

Drei Personen wurden vorsorglich ins Freie begleitet und durch den Notarzt untersucht. Sie blieben unverletzt und konnten nach Abschluss der Lüftungsmaßnahmen in ihre Zimmer zurückkehren.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), ein Löschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), die Einheit Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr, zwei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell