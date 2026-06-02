Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Nächtliche Brandeinsätze: Brand in einem Heizkraftwerk und Brand eines Containers

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Dresden (ots)

Brand in Pelletlager eines Heizkraftwerks

Wann? 1. Juni 2026, 21:27 Uhr - 01:37 Uhr

Wo? Am Lugaer Graben, Großschachwitz

Die automatische Brandmeldeanlage eines Heizkraftwerks löste am Abend Alarm aus und führte zur Alarmierung der Feuerwehr Dresden. Bereits auf der Anfahrt war eine starke Rauchentwicklung deutlich zu erkennen. Beim Eintreffen der Feuerwehr drang dichter, dunkler Rauch aus einem Pelletbunker sowie aus Teilen der Förderanlage. Mitarbeitende des Unternehmens hatten den Brand bereits bemerkt und erste Löschversuche unternommen. Ein Mitarbeiter (59) zog sich dabei eine Rauchgasvergiftung zu. Er wurde durch den Rettungsdienst versorgt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus transportiert. Um eine Brandausbreitung innerhalb der Anlage zu verhindern, bildete die Einsatzleitung zwei Einsatzabschnitte. Während ein Teil der Einsatzkräfte die angrenzenden Gebäude und Förderanlagen kontrollierte und sicherte, konzentrierte sich der zweite Einsatzabschnitt auf die Brandbekämpfung im Bereich des Pelletbunkers. Nach der Abschaltung der betroffenen Anlagenteile durch das Betriebspersonal verschafften sich die Einsatzkräfte Zugang zum Bunker und begannen mit den Löscharbeiten. Mehrere Trupps unter Atemschutz löschten das brennende Holzmaterial und kontrollierten die Förderstrecken auf versteckte Glutnester. Da sich in schwer zugänglichen Bereichen der Förderanlage immer wieder kleinere Brandherde entwickelten, mussten diese gezielt mit Löschschaum bekämpft werden. Die Löscharbeiten gestalteten sich aufwendig und dauerten mehrere Stunden an. Mithilfe von Überdrucklüftern wurden die betroffenen Anlagenteile entraucht. Durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte konnte eine Ausbreitung des Feuers auf weitere Bereiche des Heizkraftwerks verhindert werden. Im Einsatz waren rund 60 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Übigau, Striesen, Löbtau und Altstadt, der Rettungswachen Altstadt und Reick, der B-Dienst, der U-Dienst sowie die Stadtteilfeuerwehren Bühlau, Niedersedlitz und Lockwitz.

Container brennt neben Wohngebäude

Wann? 1. Juni 2026, 23:54 Uhr - 00:43 Uhr

Wo? Neustädter Markt, Innere Neustadt

Die Feuerwehr Dresden wurde in der Nacht zu einem Brand an einem Wohngebäude alarmiert. Vor dem Eingangsbereich des Hauses brannte der Inhalt eines etwa zehn Kubikmeter großen Absetzcontainers in voller Ausdehnung. Ein Trupp unter Atemschutz nahm umgehend die Brandbekämpfung mit einem Strahlrohr auf. Zur Verbesserung der Löschwirkung kam im weiteren Einsatzverlauf Netzmittel zum Einsatz. Dabei handelt es sich um ein Gemisch aus Wasser und geringen Mengen Schaummittel, welches die Oberflächenspannung des Wassers herabsetzt und so ein tieferes Eindringen in das Brandgut ermöglicht. Gegen 00:15 Uhr konnte "Feuer aus" gemeldet werden. Anschließend wurden umfangreiche Nachlöscharbeiten durchgeführt. Dabei wurde der brennbare Inhalt des Containers auseinandergezogen und gezielt heruntergekühlt, um ein Wiederaufflammen zu verhindern. Da sich der Brand unmittelbar vor einem Wohngebäude ereignet hatte, kontrollierten Einsatzkräfte mehrere bewohnte Wohnungen auf eine mögliche Rauchgasausbreitung. Die Messungen mit einem Mehrgasmessgerät ergaben keine Auffälligkeiten. Für die Bewohnerinnen und Bewohner bestanden daher keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen oder sonstigen Auswirkungen. Abschließend wurde der Container mit einer Wärmebildkamera kontrolliert, um verbliebene Glutnester auszuschließen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Im Einsatz waren insgesamt 22 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Albertstadt, der Rettungswache Löbtau sowie der U-Dienst und der B-Dienst.

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