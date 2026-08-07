Polizeipräsidium Frankfurt am Main
POL-F: 260807 - 1008 Frankfurt - Sachsenhausen: Bezug zu Meldung Nr. 0998- Jugendliche entwenden LKW und flüchten vor der Polizei - Zeugenaufruf
Frankfurt (ots)
(ma) Wie den Medien bereits bekannt, entwendeten am Dienstagnachmittag (3. August 2026) zwei Jugendliche einen 7,5-Tonner und flüchteten unter waghalsigen Fahrmanövern vor der Polizei. Sie wurden kurz darauf festgenommen. Die Polizei sucht weitere Zeugen.
Bei dem Vorfall soll der LKW bei einem waghalsigen Wendemanöver zwischen 17:00 und 17:30 Uhr im Bereich des Wendelswegs / Ecke Bergesgrundweg beinahe einen etwa 6-jährigen Jungen erfasst haben. Dieser sei von seiner Mutter noch rechtzeitig zur Seite gezogen worden. Bei der Mutter soll es sich um eine Frau im Alter von circa 30 Jahren mit blondem Haar gehandelt haben. Beide sind bislang unbekannt.
Die Polizei bittet die Mutter des Jungen sowie weitere Zeugen dieses oder anderer möglicherweise damit in Verbindung stehender Verkehrsvorkommnisse, sich bei der zuständigen Dienststelle unter der Rufnummer 069 / 755 - 55308 oder außerhalb der Geschäftszeiten unter 069 / 755 - 53110 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm
Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell