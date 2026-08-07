Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260807 - 1008 Frankfurt - Sachsenhausen: Bezug zu Meldung Nr. 0998- Jugendliche entwenden LKW und flüchten vor der Polizei - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(ma) Wie den Medien bereits bekannt, entwendeten am Dienstagnachmittag (3. August 2026) zwei Jugendliche einen 7,5-Tonner und flüchteten unter waghalsigen Fahrmanövern vor der Polizei. Sie wurden kurz darauf festgenommen. Die Polizei sucht weitere Zeugen.

Bei dem Vorfall soll der LKW bei einem waghalsigen Wendemanöver zwischen 17:00 und 17:30 Uhr im Bereich des Wendelswegs / Ecke Bergesgrundweg beinahe einen etwa 6-jährigen Jungen erfasst haben. Dieser sei von seiner Mutter noch rechtzeitig zur Seite gezogen worden. Bei der Mutter soll es sich um eine Frau im Alter von circa 30 Jahren mit blondem Haar gehandelt haben. Beide sind bislang unbekannt.

Die Polizei bittet die Mutter des Jungen sowie weitere Zeugen dieses oder anderer möglicherweise damit in Verbindung stehender Verkehrsvorkommnisse, sich bei der zuständigen Dienststelle unter der Rufnummer 069 / 755 - 55308 oder außerhalb der Geschäftszeiten unter 069 / 755 - 53110 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell