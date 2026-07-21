Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Kriminalpolizei ermittelt nach Einbruch

Augsburg (ots)

Lechhausen - Im Zeitraum von Montag (20.07.2026), 08:30 Uhr bis 18:45 Uhr kam es zu einem Einbruch in der Lechhauser Straße. Der oder die bislang unbekannten Täter verschafften sich in der Abwesenheit des Geschädigten gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung und durchwühlten diese. Im weiteren Verlauf entwendeten der oder die unbekannten Täter Wertgegenstände. Der entstandene Beuteschaden wird derzeit noch ermittelt. Der Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro beziffert. Die Kriminalpolizei Augsburg. ermittelt nun wegen Einbruchdiebstahls und Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

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