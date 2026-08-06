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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260806 - 1005 Frankfurt - Stadtgebiet: Mehrere Widerstände und Angriffe auf Polizisten

Frankfurt (ots)

(di) In gleich mehreren Fällen leisteten Personen gestern (5. August 2026) im Stadtgebiet Widerstand gegen Maßnahmen von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten oder griffen diese tätlich an.

Um 10:00 Uhr leistete eine 27-Jährige bei ihrer Festnahme in der Elbestraße Widerstand. Ihr wird vorgeworfen, zuvor eine Körperverletzung begangen zu haben. Sowohl bei ihrer Fesselung als auch beim anschließenden Transport im Streifenwagen soll sie mehrfach gezielt eine Beamtin getreten haben.

In einem weiteren Fall griff ein 50-Jähriger das eingesetzte Streifenteam an. Bei der Durchsetzung des gegen ihn verhängten Hausverbots in einem Einkaufscenter in Enkheim soll er gegen 18:30 Uhr einem Beamten mit einer Kaffeepackung gegen den Kopf geschlagen und im weiteren Verlauf einem weiteren Beamten einen Kopfstoß versetzt haben.

Bei der Durchsetzung eines Platzverweises zeigte sich dann gegen 22:30 Uhr ein 55-Jähriger in der Niddastraße renitent. Er soll sich hierbei mit erheblichem Kraftaufwand den Maßnahmen widersetzt haben, sodass mehrere Beamte zur Durchsetzung des Platzverweises erforderlich waren und der Tatverdächtige letzten Endes in Gewahrsam genommen wurde.

In allen Fällen müssen sich die Personen nun wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte beziehungsweise des tätlichen Angriffs verantworten. Insgesamt sechs Beamtinnen und Beamte trugen leichte Verletzungen davon.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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