PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260806 - 1004 Frankfurt - Sachsenhausen: Festnahme eines Wohnungseinbrechers

Frankfurt (ots)

(ha) Polizeibeamte nahmen in der Nacht von Mittwoch (05. August 2026) auf Donnerstag (06. August 2026) einen 29-jährigen Wohnungseinbrecher fest.

Nach aktuellen Erkenntnissen soll sich der Beschuldigte gegen 01:05 Uhr durch ein Fenster Zugang zu einer Wohnung in Sachsenhausen verschafft haben. Als dieser gerade Gegenstände in seinem Rucksack verstaute, wurde er nach Angaben der Anwohnerin von dieser überrascht und flüchtete.

Bei seiner Flucht verlor er zunächst seinen Rucksack, aufmerksamen Polizisten gelang kurz darauf die Festnahme.

Es besteht weiterhin der Verdacht, dass er sich unerlaubt in der Bundesrepublik Deutschland aufhält. Er wurde in die Haftzellen eingeliefert.

Aus gegebenem Anlass rät die Polizei:

   -	Türen sichern: Schließen Sie Haus- und Wohnungstüren stets ab, 
auch wenn Sie das Haus nur kurz verlassen.
   -	Keine Schlüssel verstecken: Verstecken Sie Ersatzschlüssel 
niemals im Außenbereich oder Garten.
   -	Aufmerksam sein: Achten Sie auf fremde Personen im Haus oder auf
dem Grundstück und sprechen Sie diese an.
   -	Keine Urlaubshinweise: Geben Sie keine Abwesenheiten auf dem 
Anrufbeantworter oder in sozialen Medien bekannt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Alle Meldungen Alle
  • 06.08.2026 – 13:55

    POL-F: 260806 - 1002 Frankfurt - Gallus: Festnahme nach Verdacht des Diebstahls aus Hotelzimmern

    Frankfurt (ots) - (di) Gestern Nachmittag (5. August 2026) gelang die Festnahme eines Tatverdächtigen, nachdem über mehrere Wochen immer wieder Diebstähle in einem Hotel im Gallus begangen wurden. Der 33-Jährige steht hierbei im Verdacht, seit Anfang Juli wiederholt Wertgegenstände und Bargeld aus Hotelzimmern eines Hotels im Gallus entwendet zu haben. Hierbei ...

    mehr
  • 06.08.2026 – 13:54

    POL-F: 260806 - 1001 Frankfurt - A 661: Unfall infolge eines medizinischen Notfalls

    Frankfurt (ots) - (di) Gestern Nachmittag (5. August 2026) ereignete sich auf der Bundesautobahn 661 ein Unfall infolge eines medizinischen Notfalls. Der Fahrer des betroffenen Fahrzeugs verstarb später in einem Krankenhaus. Gegen 16:45 Uhr befuhr der 64-Jährige mit seinem Fahrzeug die A661 in Richtung Egelsbach auf Höhe des Autobahnkreuzes Bad Homburg, als er nach ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren