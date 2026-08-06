Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260806 - 1004 Frankfurt - Sachsenhausen: Festnahme eines Wohnungseinbrechers

Frankfurt (ots)

(ha) Polizeibeamte nahmen in der Nacht von Mittwoch (05. August 2026) auf Donnerstag (06. August 2026) einen 29-jährigen Wohnungseinbrecher fest.

Nach aktuellen Erkenntnissen soll sich der Beschuldigte gegen 01:05 Uhr durch ein Fenster Zugang zu einer Wohnung in Sachsenhausen verschafft haben. Als dieser gerade Gegenstände in seinem Rucksack verstaute, wurde er nach Angaben der Anwohnerin von dieser überrascht und flüchtete.

Bei seiner Flucht verlor er zunächst seinen Rucksack, aufmerksamen Polizisten gelang kurz darauf die Festnahme.

Es besteht weiterhin der Verdacht, dass er sich unerlaubt in der Bundesrepublik Deutschland aufhält. Er wurde in die Haftzellen eingeliefert.

Aus gegebenem Anlass rät die Polizei:

- Türen sichern: Schließen Sie Haus- und Wohnungstüren stets ab, auch wenn Sie das Haus nur kurz verlassen.

- Keine Schlüssel verstecken: Verstecken Sie Ersatzschlüssel niemals im Außenbereich oder Garten.

- Aufmerksam sein: Achten Sie auf fremde Personen im Haus oder auf dem Grundstück und sprechen Sie diese an.

- Keine Urlaubshinweise: Geben Sie keine Abwesenheiten auf dem Anrufbeantworter oder in sozialen Medien bekannt.

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