Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260806 - 1001 Frankfurt - A 661: Unfall infolge eines medizinischen Notfalls

Frankfurt (ots)

(di) Gestern Nachmittag (5. August 2026) ereignete sich auf der Bundesautobahn 661 ein Unfall infolge eines medizinischen Notfalls. Der Fahrer des betroffenen Fahrzeugs verstarb später in einem Krankenhaus.

Gegen 16:45 Uhr befuhr der 64-Jährige mit seinem Fahrzeug die A661 in Richtung Egelsbach auf Höhe des Autobahnkreuzes Bad Homburg, als er nach bisherigen Erkenntnissen aufgrund eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Das Fahrzeug geriet in Schlangenlinien nach links und rechts, bevor es mit langsamer Geschwindigkeit am Beginn einer Baustelle zum Stillstand kam.

Nachfolgende Verkehrsteilnehmer erkannten die Situation und leiteten umgehend Erste-Hilfe-Maßnahmen bis zum Eintreffen der Rettungskräfte ein. Der 64-Jährige verstarb jedoch später in einem Krankenhaus.

Die Autobahn war für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt. Der Verkehr wurde über die Anschlussstelle Nieder-Eschbach abgeleitet.

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