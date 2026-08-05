Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260805 - 0998 Frankfurt - Sachsenhausen: Jugendliche entwenden LKW und flüchten vor der Polizei

Frankfurt (ots)

(ma) Am Dienstagnachmittag (3. August 2026) entwendeten zwei Jugendliche einen 7,5-Tonner und flüchteten unter waghalsigen Fahrmanövern vor der Polizei. Diese nahm die beiden später fest.

Nach aktuellen Kenntnissen brachen ein 15- und ein 17-Jähriger einen im Hühnerweg geparkten LKW auf und setzten diesen in Betrieb. Aufmerksame Zeugen meldeten dies der Polizei.

Die umgehend alarmierten Streifen konnten den LKW im Rahmen der Fahndung feststellen und versuchten, diesen zu stoppen. Der 15-jährige Fahrer missachtete jedoch sämtliche Anhaltesignale der Polizei und setzte die Fahrt teils mit hoher Geschwindigkeit und gefährlichen Fahrmanövern weiter fort.

Aus Sicherheitsgründen brachen die Streifen die Nacheile ab und stellten den LKW kurz danach leerstehend fest.

Durch schnelle Ermittlungen standen die Personalien der beiden Jugendlichen zeitnah fest, sodass diese wenig später vorläufig festgenommen wurden.

Ihnen wird nun der schwere Fall des Diebstahls von einem Kraftfahrzeug, das Fahren ohne Fahrerlaubnis, die Gefährdung des Straßenverkehrs und verbotenes Kraftfahrzeugrennen vorgeworfen.

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