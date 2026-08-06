Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260806 - 1000 Frankfurt - Sachsenhausen: Schwerer Raub in Wohnung - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(ma) In der Nacht von Dienstag (4. August 2026) auf Mittwoch (5. August 2026) kam es zu einem schweren Raub in einer Wohnung. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Nach aktuellen Erkenntnissen kam es zu einem Treffen zwischen einem 63-Jährigen und der Tatverdächtigen in dessen Wohnung in der Böcklinstraße.

Demnach sei die junge Frau am Abend, zwischen 19:30 Uhr und 20:00 Uhr, an der Wohnanschrift des Mannes erschienen.

Man habe in der Wohnung gemeinsam angestoßen und schon kurz darauf soll der 63-jährige Mann das Bewusstsein verloren haben. Als er einige Stunden später wieder zu sich kam, soll er festgestellt haben, dass mehrere Wertgegenstände und sein Mobiltelefon entwendet wurden.

Die Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

Weiblich, ca. 23 Jahre alt, 165 cm groß, normale Statur, schwarzes langes Haar, sichtbare Tätowierungen an der rechten Hand und dem rechtem Fuß.

Die Polizei bittet Zeugen, die in der genannten Zeit im Bereich der Böcklinstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, beispielsweise die Tatverdächtige, weitere ortsfremde Personen oder verdächtige Fahrzeuge beobachtet haben, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 755-51299 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

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