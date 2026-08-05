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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260805 - 0997 Frankfurt - Eckenheim
Fechenheim: Falsche Handwerker
Bankmitarbeiter erbeuten hohe Geldbeträge - Warnhinweise der Polizei

Frankfurt (ots)

(ha) Zwischen Montag (3. August 2026) und Dienstag (4. August 2026) erbeuteten bislang unbekannte Täter in zwei Fällen in Frankfurt hohe Bargeldbeträge bei älteren Personen. Die Polizei gibt aus gegebenem Anlass Verhaltenstipps.

Am Montagmittag sollen sich zwei unbekannte Männer, unter dem Vorwand, Mitarbeiter der Hausverwaltung zu sein, Zutritt zur Wohnung eines Ehepaares (84 und 86 Jahre alt) in Fechenheim verschafft haben. Dort sollen sie einen hohen Bargeldbetrag entwendet und die Wohnung unbemerkt verlassen haben. Täterhinweise liegen nicht vor. Der Vorfall wurde erst am Folgetag bemerkt und dann der Polizei gemeldet.

Ein 88-jähriger Geschädigter aus Eckenheim soll am Dienstagabend von einem angeblichen Bankmitarbeiter angerufen worden sein. Der unbekannte Betrüger steht nun im Verdacht die Zugangsdaten des Online-Bankings des Geschädigten erlangt und hierdurch einen hohen finanziellen Schaden verursacht zu haben. Das Display des Handys des Geschädigten zeigte die tatsächliche Nummer der Bank an, sodass hier von sogenanntem "Anruf-Spoofing" ausgegangen wird.

Aus gegebenem Anlass warnt die Polizei:

   - Lassen Sie sich am Telefon auf keinen Fall in Bedrängnis bringen
     oder zu kurzfristigen Entscheidungen verleiten - egal, wie 
     plausibel die Situation zunächst erscheinen mag.
   - Legen Sie auf, wenn Sie sich unsicher sind, wer anruft und Sie 
     sich unter Druck gesetzt fühlen. Ziehen Sie bei Zweifeln eine 
     Vertrauensperson hinzu.
   - Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen, vor allem 
     finanziellen Verhältnisse.

Lassen Sie keine fremden Personen ins Haus oder in Ihre Wohnung!

Täter und Täterinnen geben oftmals vor, Handwerker, Mitarbeiter, hilfebedürftige Personen oder von der Polizei zu sein, um in Ihre Wohnung und an ihre Wertsachen zu gelangen.

   - Überprüfen Sie kritisch jegliche Angaben!
   - Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu oder vereinbaren Sie 
     einen späteren Termin.
   - Bei Verdacht auf einen Betrugsversuch verständigen Sie umgehend 
     die Polizei unter der Notrufnummer 110.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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