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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260805 - 0996 Frankfurt - Innenstadt: Festnahme nach Körperverletzung und verfassungsfeindlicher Armbewegung

Frankfurt (ots)

(ha) Polizeibeamte nahmen am gestrigen Dienstag (04. August 2026) einen 28-Jährigen fest, der zuvor ein Kind getreten haben soll und anschließend eine verfassungsfeindliche Armbewegung gemacht haben soll.

Nach aktuellen Erkenntnissen trug sich der Sachverhalt am Montag (03. August 2026) gegen 13:30 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft auf der Frankfurter Zeil zu. Eine Mutter hielt sich dort zusammen mit ihrem jungen Kind auf, als der Beschuldigte plötzlich gegen das Bein des Kindes getreten haben soll. Als sie ihn dann ansprach, soll er mehrfach eine verfassungsfeindliche Armbewegung gemacht haben, danach flüchtete er von der Örtlichkeit.

Der Beschuldigte konnte im Zuge der polizeilichen Ermittlungsarbeit schnell identifiziert und am gestrigen Dienstag schließlich festgenommen werden.

Nach aktuellem Ermittlungsstand wurde das Kind nicht nachhaltig verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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