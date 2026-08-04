Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260804 - 0993 Frankfurt - Sossenheim: Festnahme nach Körperverletzung mit Hammer

Frankfurt (ots)

(di) Gestern Abend (3. August 2026) setzte ein 56-Jähriger in Sossenheim bei einer Auseinandersetzung einen Hammer ein und verletzte damit sein Gegenüber. Die Polizei nahm den Angreifer wenig später fest.

Ein 56 Jahre alter Mann geriet nach ersten Erkenntnissen gestern Abend gegen 17:15 Uhr in der Kurmainzer Straße in eine körperliche Auseinandersetzung mit einem 60-Jährigen, nachdem es zuvor zu einem Streit zwischen den beiden Männern gekommen war. Im Zuge dessen soll der 56-Jährige einen Hammer aus seiner Hosentasche hervorgeholt und damit sein Gegenüber geschlagen haben. Anschließend soll er mit einem Fahrrad vom Tatort geflüchtet sein. Der 60-Jährige erlitt Kopfverletzungen und wurde in einem Krankenhaus behandelt.

Im weiteren Verlauf gelang die Lokalisierung des Tatverdächtigen, sodass ihn Polizeibeamte noch am späten Abend an seiner Wohnanschrift festnahmen und auch das Tatmittel sicherstellten. Der 56-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung verantworten. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

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