Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260804 - 0992 Frankfurt - Preungesheim Streit eskaliert

Frankfurt (ots)

(di) Bereits am Sonntagabend (2. August 2026) kam es in Preungesheim zu einer Auseinandersetzung, in deren Verlauf mit einem Messer gedroht wurde und eine Pfefferpistole zum Einsatz kam. Eine Person konnte festgenommen werden, ein weiterer Beteiligter ist noch flüchtig.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kam es gegen 17:35 Uhr vor einem Kiosk in der Jaspertstraße zu einer verbalen Streitigkeit zwischen einem unbekannten Mann und einer Gruppe mehrerer Jugendlicher. Hierbei soll der Unbekannte ein Messer gezogen und damit die Anwesenden bedroht haben.

Daraufhin soll ein Angehöriger der Gruppe Reizstoff gegen den Unbekannten eingesetzt haben, der daraufhin das Messer fallen gelassen und von der Örtlichkeit geflüchtet sein soll. Drei Personen trugen durch den freigesetzten Reizstoff leichte Verletzungen davon.

Polizeibeamte nahmen kurz darauf die Person, die den Reizstoff eingesetzt haben soll, noch in der Nähe fest. Es handelte sich um einen 20-Jährigen, dem zwei Pfefferpistolen und ein Reizstoffsprühgerät zugeordnet werden konnten. Die Fahndung nach dem unbekannten Mann mit dem Messer dauert an. Folgende Beschreibung liegt vor:

Männlich, ca. 40 bis 50 Jahre alt, Glatze, oberkörperfrei, Tattoos auf der Brust, trug eine kurze, beige Hose und hatte einen Drei-Tage-Bart

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit dem zuständigen Polizeirevier unter der Rufnummer 069 / 755 - 11200 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

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