Polizeipräsidium Frankfurt am Main

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Innenstadt: Flucht vor Kontrolle scheitert - Mehrere Strafverfahren eingeleitet

Frankfurt (ots)

(di) Heute Nacht (3. August 2026) nahmen Streifenteams mehrere Personen nach einer Fahrzeugkontrolle fest. Zuvor versuchte der Fahrzeugführer, sich durch Flucht der Kontrolle zu entziehen. Im Rahmen der anschließenden Maßnahmen stellten die Beamten mehrere Verstöße fest.

Einem Streifeteam fiel zunächst gegen 03:55 Uhr auf der Flößerbrücke ein Fahrzeug auf, das ohne Beleuchtung unterwegs war. Die Beamten gaben Anhaltesignale und beabsichtigten, das Fahrzeug zu kontrollieren. Doch anstatt anzuhalten, entschied sich der Fahrzeugführer zur Flucht.

Nach einer kurzen Nachfahrt konnte das Fahrzeug in der Innenstadt angehalten und kontrolliert werden. Hierbei versuchte der 25 Jahre alte Fahrzeugführer noch, über die Beifahrerseite zu fliehen. Doch er und drei weitere Insassen konnten gestellt werden.

Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen nicht zu dem Fahrzeug gehörten. Zudem bestand der Verdacht, dass der Fahrzeugführer das Fahrzeug unter Alkoholeinfluss geführt hatte. Eine gültige Fahrerlaubnis konnte er nicht vorweisen. Darüber hinaus hielten sich der Fahrzeugführer sowie einer der Mitfahrer nach bisherigen Erkenntnissen unerlaubt in Deutschland auf.

Die Beamten stellten das Fahrzeug sicher. Der Fahrzeugführer musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen des Verdachts der Urkundenfälschung, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie des Fahrens unter Alkoholeinfluss ermittelt. Darüber hinaus leiteten die Beamten gegen ihn und einen Mitfahrer ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Aufenthalts ein.

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