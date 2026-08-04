Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260804 - 0991 Frankfurt - Dornbusch: Zeugenaufruf nach schwerem Raub

Frankfurt (ots)

(ha) Die Frankfurter Polizei fahndet derzeit nach zwei bislang unbekannten Personen, die im Verdacht stehen, in der gestrigen Montagnacht (3. August 2026) einen gemeinschaftlichen schweren Raub begangen zu haben.

Der Sachverhalt trug sich nach aktuellem Erkenntnisstand wie folgt zu: Der 38-jährige Geschädigte verabredete sich mit einer ihm unbekannten Frau im Sinaipark. Als er dort gegen 22:35 Uhr eintraf, soll er plötzlich von einem unbekannten Mann von hinten festgehalten worden sein. Dieser soll ihn zudem mit einem Messer bedroht haben, während ein zweiter Mann ihn mehrfach mit der Faust geschlagen haben soll. Auch als der Geschädigte zu Boden fiel, hätten sie weiter auf ihn eingeschlagen.

Die beiden Tatverdächtigen sollen dem Geschädigten mehrere Wertgegenstände abgenommen haben, unter anderem ein Kartenetui mit knapp 800 Euro Bargeld, danach seien sie über die Walter-Leiske-Straße in unbekannte Richtung geflüchtet. Eine umgehend eingeleitete Fahndung der Polizei verlief bisher ergebnislos.

Der 38- Jährige wurde durch eine Rettungswagenbesatzung behandelt und anschließend vor Ort entlassen.

Einer der beiden Tatverdächtigen kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 18-20 Jahre alt, ca. 170 - 180 cm groß; dunkle Kopfbedeckung, dunkler Schnauzbart, lange Jeans, dunkle Schuhe

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem zuständigen Fachkommissariat unter der Rufnummer 069 / 755 - 51299 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

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