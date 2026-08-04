Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260804- 0990 Frankfurt- Bahnhofsviertel: Alleinunfall mit E-Scooter

Frankfurt (ots)

(ma) In der Nacht von Montag (3. August 2026) auf Dienstag (4. August 2026) verunfallte ein mit zwei Personen besetzter E-Scooter. Die Polizei warnt.

Nach aktuellen Erkenntnissen befuhren gegen 01:10 Uhr ein 16- -Jähriger und dessen 17-jährige Begleitung gemeinsam einen E-Scooter auf der Mainzer Landstraße.

In Höhe der Hausnummer 27 verlor der Fahrer die Kontrolle über seinen E-Scooter und stürzte. Der 16-Jährige verletzte sich hierbei leicht, seine Mitfahrerin blieb unverletzt.

Eine zufällig vorbeifahrende Polizeistreife beobachtete den Unfall und eilte zur Hilfe. Bei dem Fahrer stellten die Polizisten einen deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab ein Ergebnis von über 1,7 Promille, sodass im weiteren Verlauf eine Blutprobenentnahme angeordnet und durchgeführt wurde.

Da sowohl das Führen unter Alkoholeinfluss als auch das Fahren mit mehr als einer Person zu den Hauptunfallursachen im Zusammenhang mit der Nutzung von E-Scootern zählen, sensibilisiert die Frankfurter Polizei bezüglich der bestehenden Regelungen:

- Die Mitnahme weiterer Personen ist untersagt - Die Nutzung ist erst ab 14 Jahren erlaubt - Das Fahren auf Gehwegen (sofern nicht ausdrücklich erlaubt) ist untersagt - Die Handynutzung während der Fahrt ist nicht erlaubt - Der Einfluss von Alkohol erhöht das Unfallrisiko und kann ein Strafverfahren nach sich ziehen.

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