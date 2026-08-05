Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260805 - 0994 Frankfurt - Nordend: Verkehrsunfall mit Streifenwagen - Vier Personen verletzt

Frankfurt (ots)

(ma) Am Dienstagabend (4. August 2026) kam es im Kreuzungsbereich Adickesallee/ Eckenheimer Landstraße/ Nibelungenallee zu einem Zusammenstoß zwischen einem Streifenwagen und einem weiteren Verkehrsteilnehmer, bei dem alle Beteiligten verletzt wurden.

Nach aktuellen Erkenntnissen befand sich die Streife gegen 21:40 Uhr auf einer Einsatzfahrt auf der Adickesallee in Richtung Nibelungenallee.

Zur selben Zeit fuhr ein 49-jähriger Fahrzeugführer mit seiner 48-jährigen Beifahrerin auf der Eckenheimer Landstraße in Richtung Nibelungenallee.

Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision beider Fahrzeuge, die hierdurch stark beschädigt wurden und nicht mehr fahrbereit waren.

Der 49-jährige Fahrer sowie seine 48-jährige Beifahrerin wurden schwer verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Auch die Streifenwagenbesatzung, ein 26-jähriger Polizist und eine 26-jährige Polizistin, wurden verletzt und konnten ihren Dienst nicht fortsetzen. Sie begaben sich anschließend ebenfalls in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Die Unfallstelle wurde von 21:40 Uhr bis circa 23:40 Uhr gesperrt und der Verkehr entsprechend umgeleitet. Wie es zu dem Unfall gekommen ist, ist nun Gegenstand der Unfallermittlungen

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