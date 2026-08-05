Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260805 - 0995 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Festnahmen nach Verdacht des Drogenhandels

Frankfurt (ots)

(di) Gestern Nachmittag (4. August 2026) setzten Ermittler einem Duo im Bahnhofsgebiet ein Ende, das im Verdacht steht mit Drogen zu handeln. Beide wurden zuvor in anderer Sache festgenommen.

Die zwei Tatverdächtigen im Alter von 25 und 29 Jahren fielen zunächst am Kaisertor auf, da sie dort eine weitere Person mit einem Messer bedroht haben sollen. Ein Streifenteam der Präsenzmaßnahmen im Bahnhofsgebiet nahm die beiden daraufhin noch vor Ort fest. Bei der Erhellung des Sachverhaltes ergab sich der Verdacht, dass die beiden zudem mit Betäubungsmitteln gehandelt haben sollen. Durch akribische Ermittlungen konnte daraufhin zeitnah der Unterschlupf der beiden lokalisiert werden. Eine auf Antrag der Staatsanwaltschaft durchgeführte Wohnungsdurchsuchung führte dort zum Auffinden eines Betäubungsmittelbunkers. Die Beamten beschlagnahmten 30 Gramm Kokain, gut 1000 Gramm Cannabisprodukte, 1700 Kapseln verschreibungspflichtiger Medikamente sowie Bargeld und setzten so dem Treiben der beiden ein Ende.

Die Tatverdächtigen wurden in die Haftzellen des Polizeipräsidiums eingeliefert und sollen nun dem Haftrichter vorgeführt werden. Sie müssen sich wegen des Verdachts der unerlaubten Betäubungsmittelhandels sowie der Bedrohung verantworten.

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