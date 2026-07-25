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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressebericht für den Rems-Murr-Kreis

Aalen (ots)

Backnang: Brand eines leerstehenden Gebäudes

Aus bislang nicht bekannter Ursache geriet am Samstag gegen 13:40 Uhr ein leerstehendes, unbewohntes Gebäude in der Lindauer Straße 54 in Backnang in Brand. Durch die Löschmaßnahmen der örtlichen Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf ein angrenzendes Wohnhaus verhindert werden. Bei den Löscharbeiten wurde ein Angehöriger der örtlichen Feuerwehr leicht verletzt. Bis zum Ende des Feuerwehreinsatzes wurde die Ortsdurchfahrt bis 20:20 Uhr vollständig gesperrt. Das betroffene Gebäude musste stromlos geschaltet werden. Von der Stromabschaltung waren kurzzeitig auch umliegende unbeteiligte Gebäude betroffen. Die Höhe des Sachschadens ist bislang nicht bekannt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Zeugen des Brandes werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090 in Verbindung zu setzen.

Winnenden: Flächenbrand zwischen Winnenden und Schwaikheim

Gegen 13:40 Uhr brannte im Bereich der Straße Schwaikheimer Wiesen in Winnenden eine Wiesenfläche von ca. 3.000 m². Es kam zu einer starken Rauchentwicklung. Das Feuer wurde durch Einsatzkräfte der örtlichen Feuerwehr gelöscht. Der Sachschaden ist bislang nicht bekannt, es wurden keine Personen verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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