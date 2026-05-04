Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + An Eingangstür gescheitert + Einbruch in Zentrallager + Haustür hält stand + Scheunenbrand in Himbach + Diesel abgezapft + Zeugen nach Unfall auf A 5 gesucht +

Giessen (ots)

Bad Nauheim: An Eingangstür gescheitert

Gewaltsam versuchte ein Unbekannter am frühen Sonntagmorgen (03.05.2026) gegen kurz nach 04:00 Uhr in eine Eisdiele in der Ernst-Moritz-Arndt-Straße zu gelangen. Er scheiterte jedoch an der Sicherung der Eingangstür und musste ohne Beute abziehen. Der Täter wird als etwa 175 cm - 185 cm groß, mit normaler Statur und dunkler Kleidung beschrieben. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Friedberg unter Tel.: 06031 6010 entgegen.

Butzbach: Einbruch in Zentrallager

Kurz nach Mitternacht fuhren Einbrecher am Freitag (01.05.2026) mit einem Fahrzeug "Am Magna Park" auf das Gelände eines Zentrallagers für Lebensmittel. Dort brachen sie ein Rolltor auf und gelangten so in das Lager. Ob sie etwas mitgehen ließen, ist bislang noch nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizei in Butzbach (Tel.: 06033 70430).

Echzell: Haustür hält stand

Unbekannte versuchten am Donnerstagabend (30.04.2026) die Eingangstür eines Einfamilienhauses in der Hauptstraße in Echzell aufzubrechen, scheiterten allerdings mit ihrem Vorhaben. Die Tat ereignete sich zwischen 19:30 Uhr und 20:15 Uhr. Unter der Rufnummer 06031 6010 erbittet die Friedberger Kripo Hinweise.

Friedberg: Diebstahl am Golfplatz

Diebe verschafften sich in der Zeit zwischen Samstag (02.05.2026), 23:00 Uhr und Sonntag (03.05.2026), 05:30 Uhr gewaltsam Zutritt zu mehreren Gebäuden am Golfplatz in Ockstadt. Dort entwendeten sie unter anderem Bargeld. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen bitte an die Friedberger Kriminalpolizei (Tel.: 06031 6010).

Limeshain: Scheunenbrand in Himbach

Gegen 01:25 Uhr erhielt die Polizei am Montag (04.05.2026) durch die Rettungsleitstelle Mitteilung über den Brand einer Scheune in der Taunusstraße in Himbach. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Nach erster Einschätzung ist das Gebäude jedoch einsturzgefährdet. Der Sachschaden wird auf mindestens 100.000 EUR geschätzt. Während der Einsatzmaßnahmen musste die Taunusstraße zwischen den Einmündungen "Neuer Weg" und "Am Steinchen" gesperrt werden. Diese Sperrung bleibt vorerst bis auf Weiteres bestehen. Spezialisten der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zur Brandentstehung geben können, werden gebeten sich telefonisch unter 06031 6010 mit der Kripo in Friedberg in Verbindung zu setzen.

Ranstadt: Diesel abgezapft

Dieseldiebe knackten im Zeitraum von Mittwoch (29.04.2026), 17:00 Uhr bis Donnerstag (30.04.2026), 06:45 Uhr den Tankdeckel eines Baustellenfahrzeugs, das auf einer Baustelle an der B 275 bei Ranstadt abgestellt war. Anschließend zapften sie knapp 100 Liter Diesel ab. Die Büdinger Polizei bittet um Hinweise (Tel.: 06042 96480).

Rosbach / Friedrichsdorf, A 5: Zeugen nach Unfall auf A 5 gesucht

Am Freitag (01.05.2026) kam es gegen 11:15 Uhr zu einem Auffahrunfall auf dem linken Fahrstreifen der A 5 in nördliche Fahrtrichtung zwischen dem Bad Homburger Kreuz und der Anschlussstelle Friedberg. Eine 48-jährige BMW-Fahrerin musste mit ihrem Fahrzeug verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen. Ein dahinterfahrender 22-Jähriger BMW-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, sodass es zum Unfall kam. Zwar bremste ein folgender 30-Jähriger seinen Renault ab, doch fuhr ein 48-Jähriger Skoda-Fahrer auf den Renault auf und schob diesen auf den BMW des 22-Jährigen. Ein 78-jähriger Toyota-Fahrer wich dem Skoda aus und kollidierte daraufhin mit der Mittelschutzplanke. Alle fünf Fahrzeuge wurden beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von knapp 48.000 EUR. Außerdem trugen insgesamt fünf Insassen leichte Verletzungen davon. Circa 1000 Meter vor dem Parkplatz "Schäferborn" lief eine größere Personengruppe mit Bollerwagen über eine Fußgängerbrücke, die über die Autobahn führte. Diese Personen können möglicherweise Angaben als Zeugen machen und werden gebeten sich bei der Polizeiautobahnstation Butzbach zu melden (Tel.: 06033 7043-5010).

Tobias Schwarz, Pressesprecher

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