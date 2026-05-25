POL-PIDN: Kletterunfall: 54-Jährige stürzt sieben Meter in die Tiefe

Bruchweiler-Bärenbach (Kreis Südwestpfalz) (ots) - Am Freitagmittag gegen 13:00 Uhr kam es in der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall bei dem sich ein 10-jähriges Kind verletzte. Die 10-Jährige war mit ihrem Fahrrad auf dem Gehweg in Richtung Bundenthal unterwegs, als ein Pkw aus einer Hofeinfahrt fuhr und das Kind übersah. Hierdurch stürzte die 10-Jährige zu Boden und verletzte sich leicht. Zeugen des Unfalls, ...

mehr