POL-PIDN: Kletterunfall: 54-Jährige stürzt sieben Meter in die Tiefe
Hauenstein (ots)
Am Sonntagnachmittag den 24.05.2026 ist eine Kletterin aus dem Raum Saarbrücken am Burghalderfelsen in Hauenstein sieben Meter in die Tiefe gestürzt. Aufgrund der schwierigen Geländelage wurde die schwer verletzte Frau mittels Rettungshubschrauber geborgen und anschließend in ein Krankenhaus verbracht. Eine Fremdeinwirkung lag nicht vor.
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