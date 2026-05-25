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Polizeiinspektion Dahn

POL-PIDN: Kletterunfall: 54-Jährige stürzt sieben Meter in die Tiefe

Hauenstein (ots)

Am Sonntagnachmittag den 24.05.2026 ist eine Kletterin aus dem Raum Saarbrücken am Burghalderfelsen in Hauenstein sieben Meter in die Tiefe gestürzt. Aufgrund der schwierigen Geländelage wurde die schwer verletzte Frau mittels Rettungshubschrauber geborgen und anschließend in ein Krankenhaus verbracht. Eine Fremdeinwirkung lag nicht vor.

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Dahn
Telefon: 0631 369-15299
E-Mail: pidahn@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Dahn, übermittelt durch news aktuell

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