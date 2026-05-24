Polizeiinspektion Dahn

POL-PIDN: Leckage an Heizöltank verursacht Gewässerverunreinigung

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Schönau (Pfalz) (ots)

Durch einen Zeugen wurde am Sonntagmorgen gegen 08:30 Uhr festgestellt, dass aus einer natürlichen Wasserquelle im Ortsbereich Schönau (Pfalz) ungewöhnlicherweise Heizöl austrat. Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der unterirdisch verbaute Heizöltank eines angrenzenden Gebäudes vermutlich infolge von Korrosion undicht geworden war. Durch die Leckage gelangten ca. 800 Liter Heizöl in die betroffene Quelle. Von dort aus breitete es sich über mehrere Teiche in den nahegelegenen Saarbach aus, der in Richtung Frankreich fließt. Die Feuerwehr konnte durch den Einsatz mehrere Ölsperren eine weitere Ausbreitung und Verunreinigung verhindern. Das mit Bindemitteln gebundene Heizöl wird voraussichtlich noch bis Dienstag aus den Teichen sowie dem Saarbach abgeschöpft. Der undichte Heizöltank wurde durch den Gefahrstoffzug des Landkreises ausgepumpt und trocken gelegt. Nach den umfangreichen Maßnahmen durch Feuerwehr, Katastrophenschutz und Technischem Hilfswerk besteht keine Gefahr für die Trinkwasserversorgung oder die Bevölkerung. Auch die Untere Wasserbehörde war eingebunden. Durch den Verursacher wurde ein Gutachter beauftragt, welcher das Schadensausmaß untersuchen soll. Die französischen Behörden wurden durch die Feuerwehr über das Schadensereignis informiert, damit dort entsprechende Kontrollen an der Sauer durchgeführt werden können.

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