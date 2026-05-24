Polizeiinspektion Dahn

POL-PIDN: Vermutlich von Deodose verursachter Waldbrand

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Bruchweiler-Bärenbach (ots)

Anwohner im Bereich Schuhfelsstraße in Bruchweiler-Bärenbach berichteten am Freitagabend gegen 17:18 Uhr von einer Rauchentwicklung im angrenzenden Wald, nachdem es dort Minuten zuvor einen lauten Knall gegeben hatte. Die Feuerwehr konnte den ca. 50 m² großen, im Steilhang befindlichen Waldbrand schnell löschen und fand in der Brandstelle eine explodierte Deodose. Vermutlich wurde der Waldbrand zumindest fahrlässig durch den unsachgemäßen Umgang mit dieser Deodose verursacht. Wer Hinweise zu dem/den Verursacher/n geben kann wird gebeten sich bei der PI Dahn unter der 0631 369-15299 zu melden.

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