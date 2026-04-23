Polizeiinspektion Dahn

POL-PIDN: Katzenmutter mit Jungen ausgesetzt

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Ruppertsweiler (ots)

Aufgrund des Hinweises einer Spaziergängerin konnte auf einem Wanderparkplatz zwischen Hinterweidenthal und Salzwoog (L487) eine Katzenmutter mit insgesamt sechs etwa drei Tage alten Katzenbabys aufgefunden werden.

Die Kätzchen und ihre sehr zutrauliche Mutter (weiß mit braunen Flecken) saßen in einem Karton mit der Aufschrift "LR - Health & Beauty".

Offensichtlich wurden die Katzen an der Auffindeörtlichkeit durch eine bisher unbekannte Person ausgesetzt. Durch die Polizei wurden deshalb Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetzes eingeleitet.

Die Kätzchen wurden zunächst zur Polizeidienststelle gebracht und anschließend vom Tierschutz Dahn in Obhut genommen.

Die Polizei bittet um Hinweise hinsichtlich des Täters der Straftat.

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