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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260806 - 1003 Frankfurt - Rödelheim: Festnahme nach sexueller Belästigung in Schwimmbad

Frankfurt (ots)

(ha) Polizeibeamte nahmen am gestrigen Mittwochabend (05. August 2026) einen 45-jährigen Mann fest, der im Verdacht steht, eine 17-Jährige sexuell belästigt zu haben.

Nach aktuellen Erkenntnissen trug sich der Vorfall gegen 18:10 Uhr in einem Freibad in Frankfurt Rödelheim zu. Der Mann soll an der 17-Jährigen vorbeigetaucht sein und sie dabei unsittlich berührt haben.

Polizeibeamte nahmen ihn kurz darauf fest, er wurde zwecks erkennungsdienstlicher Maßnahmen auf eine umliegende Polizeidienststelle verbracht und muss sich jetzt strafrechtlich für seine Handlungen verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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