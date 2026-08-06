Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260806 - 1002 Frankfurt - Gallus: Festnahme nach Verdacht des Diebstahls aus Hotelzimmern

Frankfurt (ots)

(di) Gestern Nachmittag (5. August 2026) gelang die Festnahme eines Tatverdächtigen, nachdem über mehrere Wochen immer wieder Diebstähle in einem Hotel im Gallus begangen wurden.

Der 33-Jährige steht hierbei im Verdacht, seit Anfang Juli wiederholt Wertgegenstände und Bargeld aus Hotelzimmern eines Hotels im Gallus entwendet zu haben. Hierbei soll er im Rahmen seiner Tätigkeit als Mitarbeiter eines Reinigungsservices berechtigterweise Zutritt zu den Hotelzimmern gehabt haben. In mehreren Fällen habe er so die Abwesenheit der Gäste genutzt, um an deren Habseligkeiten zu gelangen.

Gestern konnte der Tatverdächtige durch Hotelmitarbeiter überführt werden. Bei der anschließenden Festnahme sowie der Wohnungsdurchsuchung stellten die Ermittler bei dem 33-Jährigen eine größere Menge Bargeld, mehrere Mobiltelefone und weitere Wertgegenstände sicher, die mutmaßlich aus den Diebstählen stammen.

Der Festgenommene muss sich nun wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls in mehreren Fällen verantworten. Er soll im Laufe des Tages dem Haftrichter vorgeführt werden.

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