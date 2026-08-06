Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gernsheim: Aktuell! Brand auf Firmengelände in der Robert-Bunsen-Straße

Gernsheim (ots)

Am Donnerstagnachmittag (06.08.2026) ist gegen 16.20 Uhr bei einem Entsorgungsfachbetrieb in der Robert-Bunsen-Straße aus bislang ungeklärter Ursache ein Brand ausgebrochen. Feuerwehr und Polizei sind im Einsatz. Nach ersten Informationen sollen auf dem Gelände Paletten und Müll brennen. Das Feuer erzeugt eine starke Rauchentwicklung und soll bereits auf zwei benachbarte Firmen übergegriffen haben. Die Feuerwehr ist mit zahlreichen Einsatzkräften auf dem Gelände. Aufgrund der Löscharbeiten ist die Bundesstraße 44 zwischen der Bundesstraße 426 und der Landstraße 3361 voll gesperrt. Meldungen über Verletzte liegen bislang nicht vor. Zu Dauer der Vollsperrung sowie zur Brandursache können noch keine Aussagen getroffen werden.

Anwohner werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten und Lüftungsanlagen abzustellen.

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