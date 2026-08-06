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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gernsheim: Aktuell! Brand auf Firmengelände in der Robert-Bunsen-Straße

Gernsheim (ots)

Am Donnerstagnachmittag (06.08.2026) ist gegen 16.20 Uhr bei einem Entsorgungsfachbetrieb in der Robert-Bunsen-Straße aus bislang ungeklärter Ursache ein Brand ausgebrochen. Feuerwehr und Polizei sind im Einsatz. Nach ersten Informationen sollen auf dem Gelände Paletten und Müll brennen. Das Feuer erzeugt eine starke Rauchentwicklung und soll bereits auf zwei benachbarte Firmen übergegriffen haben. Die Feuerwehr ist mit zahlreichen Einsatzkräften auf dem Gelände. Aufgrund der Löscharbeiten ist die Bundesstraße 44 zwischen der Bundesstraße 426 und der Landstraße 3361 voll gesperrt. Meldungen über Verletzte liegen bislang nicht vor. Zu Dauer der Vollsperrung sowie zur Brandursache können noch keine Aussagen getroffen werden.

Anwohner werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten und Lüftungsanlagen abzustellen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Andrea Löb
Telefon: 06151 / 969 - 13000
Mobil: 0173 / 659 7598
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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