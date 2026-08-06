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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt-Gräfenhausen: Brand eines Einfamilienhauses

Weiterstadt (ots)

Am Donnerstagnachmittag (6.8.) kam es zu einem Brand in einem Einfamilienhaus. Die Feuerwehr, der Rettungsdienst sowie die Polizei sind mit mehreren Einsatzkräften vor Ort in der Frankfurter Straße. Zeugen informierten gegen 14.30 Uhr die Rettungsleitstelle über das Feuer. Die Löscharbeiten dauern gegenwärtig noch an.

Nach bisherigem Kenntnisstand wurde niemand verletzt. Wie es zu dem Brand kam und wie hoch der Sachschaden ist bedarf weiterer Ermittlungen und ist bislang noch unklar.

Anwohner werden aufgrund der Rauchentwicklung gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Aufgrund des Einsatzes sind die Frankfurter Straße sowie die Schneppenhäuser Straße bis auf Weiteres vollständig gesperrt. Verkehrsteilnehmende werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Christoph Schmidt
Telefon: 06151 / 969 - 13130
Mobil: 0162 / 728 7152
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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