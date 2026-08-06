Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Büttelborn-Klein Gerau: Kriminelle nutzen offene Türen

Polizei rät zur Wachsamkeit

Büttelborn (ots)

Eine zum Lüften geöffnete Haustür hat ein Krimineller am Donnerstagmorgen (06.08.2026) kurz vor 9 Uhr in der Erich-Kästner-Schule genutzt, um sich unbemerkt Zugang zu den Wohnräumen zu verschaffen. Als er diese nach Wertgegenständen durchsuchte, wurde er von der Bewohnerin entdeckt. Nachdem er der Seniorin Pfefferspray ins Gesicht gesprüht und sie an der Nase verletzt hatte, gelang dem bislang unbekannten Täter mit seiner Beute, zu der diverser Schmuck zählte, die Flucht. Eine sofort eingeleitet Fahndung der Polizei blieb noch ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen in den Fall übernommen und sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können oder in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Der Tatverdächtige soll zwischen 20 und 30 Jahren alt und zirka 1,70 Meter groß sein. Bei der Tat trug er eine Schilfmütze, ein dunkles Oberteil und eine helle Hose. Die Ermittler schließen nicht aus, dass der Mann bereits im Vorfeld oder in den letzten Tagen im Bereich der Erich-Kästner-Straße unterwegs war. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06142 / 696-0 zu melden.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei zur besonderen Wachsamkeit: Gerade in den Sommermonaten locken unverschlossene oder offene Zugangstüren oder offene Fenster Diebe. Sie bieten den Kriminellen eine einfache Gelegenheit, sich Zugang zu Wohnräumen zu verschaffen, um dort nach Wertsachen zu suchen. Während Hausbewohner im Garten weilen, auf dem Grundstück aktiv sind oder einfach nur Lüften, schleichen sich die Kriminellen über offene Balkon-, Haus- oder Terrassentür oder offene Fenster unbemerkt in die Wohnräume. Binnen von wenigen Minuten nehmen die Fremden alles mit, was für sie wertvoll erscheint. Meist fehlen Schmuck, Geldbörsen und Bargeld. Hierbei hinterlassen die Täter häufig noch nicht einmal eine Spur. Werden sie unerwartet entdeckt, setzten sie sich meist zu Wehr, um mit ihrer Beute zu entkommen. Die Polizei rät daher zur besonderen Vorsicht: Schließen Sie Türen ab, wenn Sie im Garten oder im Haus unterwegs sind! Auch geöffnete Fenster sind ein willkommener Einstieg für Kriminelle. Lassen Sie Zugangstüren nicht offen, wenn Sie nicht in unmittelbarer Nähe sind und diese nicht im Blick haben. Fallen Ihnen fremde Personen auf Ihrem Anwesen auf, alarmieren Sie sofort die Polizei. Vermeiden Sie eine Konfrontation und machen laut auf sich aufmerksam. Merken Sie sich, wenn möglich, das Fahrzeugkennzeichen und die Fluchtrichtung.

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