Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Alsbach-Hähnlein: Krimineller sprüht mit Reizstoff und flüchtet

Alsbach-Hähnlein (ots)

Nach einem Einsatz am Mittwochnachmittag (5.8.) hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gegen 16.45 Uhr Zugang zu dem Anwesen einer Seniorin in der Neckarstraße. Im Inneren durchsuchte er Schubladen und Kommoden nach Wertgegenständen. Dabei wurde er von der Bewohnerin überrascht. Der Kriminelle sprühte der Frau daraufhin Pfefferspray ins Gesicht und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Ob er Beute machte, ist derzeit noch unklar.

Laut Zeugenaussagen war der Flüchtige zwischen 20 und 30 Jahre alt, etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß und schlank. Er hatte dunkle Haare, dunkle Augen und einen dunkleren Teint. Bekleidet war er mit einer dunklen Basecap, einem dunklen T-Shirt und einer Jeans.

Die sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief bislang ohne Erfolg. Die Seniorin wurde vor Ort medizinisch versorgt. Hinweise zu dem beschriebenen Mann nimmt die Darmstädter Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

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